تطور خطير في المغرب بعد تظاهرات جرادة

الرباط(صدى):

حذرت الحكومة المغربية المتظاهرين فى جرادة (شمال شرق) التى تشهد حركة احتجاجية منذ أواخر ديسمبر الماضي، معلنة أنها مستعدة “للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية فى بيان أنها “وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها فى إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانونى بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة”.

واندلعت حركة الاحتجاجات فى جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور فى أواخر ديسمبر، فى حادث عرضى تلته وفاة شخصين آخرين فى ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج فى تظاهرات سلمية تطالب بـ”بدائل اقتصادية” لهذه المدينة المنكوبة منذ اقفلت فيها مناجم الفحم فى 1998.

ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد بـ”التخلي” عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” عن “مناجم الموت” غير القانونية التى يجازف فيها مئات العمال بحياتهم.