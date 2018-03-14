بمقر إقامته بالقاهرة.. ” آل الشيخ ” بصحبة عمرو دياب وحماقي

نورة الشهري (صدى):

التقط كل من معالي المستشار تركي آل الشيخ، والإعلاي وليد الفراج، والفنان المصريان محمد حماقي وعمرو دياب، صورة تذكارية بمقر إقامة آل الشيخ في القاهرة.

ونشر الإعلامي وليد الفراج الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها آل الشيخ جالسا فوق أريكة مرتديا ” شورت”.

يذكر أن آل شيخ وصل القاهرة، أمس الثلاثاء؛ لحسم عدد من الملفات ، ومنها إنهاء ملف التجديد لنجم الأهلي عبدالله السعيد، وافتتاح أول بطولة للألعاب الإلكترونية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وزار رئيس هيئة الرياضة، مستشفى سرطان الأطفال 57357، بالقاهرة برفقة الفنانون عمرو دياب محمد هنيدى، ومحمد حماقي.

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