بمقر إقامته بالقاهرة.. ” آل الشيخ ” بصحبة عمرو دياب وحماقي
التقط كل من معالي المستشار تركي آل الشيخ، والإعلاي وليد الفراج، والفنان المصريان محمد حماقي وعمرو دياب، صورة تذكارية بمقر إقامة آل الشيخ في القاهرة.
ونشر الإعلامي وليد الفراج الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها آل الشيخ جالسا فوق أريكة مرتديا ” شورت”.
يذكر أن آل شيخ وصل القاهرة، أمس الثلاثاء؛ لحسم عدد من الملفات ، ومنها إنهاء ملف التجديد لنجم الأهلي عبدالله السعيد، وافتتاح أول بطولة للألعاب الإلكترونية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.
وزار رئيس هيئة الرياضة، مستشفى سرطان الأطفال 57357، بالقاهرة برفقة الفنانون عمرو دياب محمد هنيدى، ومحمد حماقي.
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جود[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الدقن ههههههههه
الماهر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
وش عليك ي ابوي سفر وفله ووناسه وشورت بعد والله حركات الله لنا ماتخذوني معكم
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يستر بدة الامور تفلت
الهاوي[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 26 دقيقة
وين الدقن يامعالي المستشار
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1124 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعين
المهندس[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 8 دقائق
ترجع بالسلامة