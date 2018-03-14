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بمقر إقامته بالقاهرة.. ” آل الشيخ ” بصحبة عمرو دياب وحماقي

بمقر إقامته بالقاهرة.. ” آل الشيخ ” بصحبة عمرو دياب وحماقي
نورة الشهري (صدى):

التقط كل من معالي المستشار تركي آل الشيخ، والإعلاي وليد الفراج، والفنان المصريان محمد حماقي وعمرو دياب، صورة تذكارية بمقر إقامة آل الشيخ في القاهرة.

ونشر الإعلامي وليد الفراج الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها آل الشيخ جالسا فوق أريكة مرتديا ” شورت”.

يذكر أن آل شيخ وصل القاهرة، أمس الثلاثاء؛ لحسم عدد من الملفات ، ومنها إنهاء ملف التجديد لنجم الأهلي عبدالله السعيد، وافتتاح أول بطولة للألعاب الإلكترونية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وزار رئيس هيئة الرياضة، مستشفى سرطان الأطفال 57357، بالقاهرة برفقة الفنانون عمرو دياب محمد هنيدى، ومحمد حماقي.
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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 1 ساعة

وين الدقن ههههههههه

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة

وش عليك ي ابوي سفر وفله ووناسه وشورت بعد والله حركات الله لنا ماتخذوني معكم

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يستر بدة الامور تفلت

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 26 دقيقة

وين الدقن يامعالي المستشار

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 8 دقائق

ترجع بالسلامة

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