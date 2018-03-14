تحذير طبي من استخدام ” النفثالين ” : يصيب بالسرطان

علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصص في أبحاث المسرطنات، المواطنين من استخدام ” النفثالين ” كمطهر.

وأرجع الخضيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن النفثالين خطر على الدم والمخ والأعصاب، وكثيراً من الدول منعته؛ لوجود دراسة أثبتت تسببه في سرطان لفئران التجارب.

وقال فى تغريدته :”منعت كثير من الدول استخدام النفثالين كمطهر لخطورته على الدم والمخ والاعصاب ولوجود دراسة اثبتت انه سبب سرطان لفئران التجارب!(بعد سنتين من التعرض للنفثالين مرة بالأسبوع فقط) فما بالك بمن يستخدمه في المنزل ؟ لتطهير ولتعطير الحمامات؟ و حمامات المساجد! سيكون الخطر أشد فتجنبوها “.