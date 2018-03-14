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موقف السلطات اللبنانية من عروض إباحية مباشرة بأحد الملاهي

موقف السلطات اللبنانية من عروض إباحية مباشرة بأحد الملاهي
بيروت(صدى):

بعدما انتشرت لقطات مصورة لعروض رقص إباحية مباشرة بين عارضات في ملهى ليلي ببيروت، أمر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بإغلاق الملهى على الفور.

وطلب الوزير من قيادة قوى الأمن الداخلي التحري عن الموضوع وإقفال الملهى وتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة.

ومن جانبه أوضحت بلدية بيروت أن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضا تخدش الحياء وتنافي الأخلاق.

وفي نفس السياق اعتذر الملهى على صفحته بموقع ” فيس بوك “، ملقيًا اللوم على العارضات اللاتي جئن من ملهى ليلي بلندن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16131 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب وين المقطع من شان نشوف ونحكم
لو الملهى تابع لاحد الاحزاب ما قدر الوزير اغلاقه

[ عدد التعليقات: 2825 ] نشر منذ 35 دقيقة

لافرق بين ملهى في لندن او بيروت-وكلا الدولتين غير مسلمتان-

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