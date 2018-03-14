فيديو مرعب لشاب حاول الانتحار في المطار يثير الجدل

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صوره أحد المسافرين لشاب متهور حاول الانتحار في أحد المطارات الأمريكية بعد مشادة كلامية داخل مبنى المسافرين.

ونشرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل الحادثة التي وقعت أمس الثلاثاء في مطار “هيرتسفيلد جاكسون الدولي” في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأكد متحدث باسم الشرطة الأمريكية أن الشخص الذي قفز من مكان مرتفع نحو الأرض في المطار تم إسعافه على الفور ونقله إلى المستشفى ولم يفارق الحياة.

ورجحت الشرطة الأميركية أن يكون الشخص واقعاً تحت تأثير الكحول عندما قام بالقفز من طابق مرتفع داخل المبنى (D) في المطار.