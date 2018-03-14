صيدلي: الأدوية تحتفظ بفاعليتها بعد انتهاء الصلاحية بـ 10 سنوات

عادل الحربي (صدى):

أكد صيدلي أن الأدوية تحتفظ بـ70% من فاعليتها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية بـ 10 سنوات، شرط الاحتفاظ بها بطريقة صحية.

وأكد متخصص الصيدلة الدكتور خالد الردادي أنه لا ينصح المرضى بتناول الأدوية منتهية الصلاحية، لكنه في حال تناول قرص منتهي الصلاحية فلا توجد مشكلة أو ضرر، بحسب ” المدينة ” .

يأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية.