صيدلي: الأدوية تحتفظ بفاعليتها بعد انتهاء الصلاحية بـ 10 سنوات
أكد صيدلي أن الأدوية تحتفظ بـ70% من فاعليتها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية بـ 10 سنوات، شرط الاحتفاظ بها بطريقة صحية.
وأكد متخصص الصيدلة الدكتور خالد الردادي أنه لا ينصح المرضى بتناول الأدوية منتهية الصلاحية، لكنه في حال تناول قرص منتهي الصلاحية فلا توجد مشكلة أو ضرر، بحسب ” المدينة ” .
يأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية.
abdul[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 2 ساعتين
او علي الاقل يُتصدق بتلك الادوية للمناطق الفقيرة التي لا تملك مبلغ لشراء الدواء بدل رميها في الزبالة.