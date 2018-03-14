7 مسارات مختلفة في الرياض ضمن مشروع ” النقل الجماعي” الجديد

حمود العنزي (صدى):

تنقل الشركة السعودية ” سابتكو ” الركاب داخل الرياض في 7 مسارات مختلفة للحافلات.

كما ستوزع المسارات على جميع الجهات انطلاقاً من حي العزيزية جنوباً إلى شمال الرياض، ومن شرق الرياض من عند استاد الملك فهد إلى حي السفارات غرباً.

وأكدت الشركة أن أسعار التذاكر بالتعريفة الجديدة تبدأ من 3 ريالات وصولاً إلى 5 ريالات في بعض خطوط الحافلات، مع إدخال البطاقة الإلكترونية حيّز التنفيذ بالخدمة الجديدة، والتي ستتيح للراكب خيارات متعددة لاستخدامها حال احتياجها.

ويتضمن مشروع حافلات الرياض 4 مراكز للمبيت والصيانة مشتملة على ورش العمل والمستودعات المطلوبة للقيام بأعمال الصيانة، ومكاتب للموظفين والعمال المسؤولين عن التشغيل والصيانة، ومحطات مبيت لأسطول الحافلات.