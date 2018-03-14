هنيدي يعلن نتيجة مباراة ” البلاي ستيشن ” بينه وبين تركي آل الشيخ

نورة الشهري (صدى):

داعب الفنان محمد هنيدي، جمهوره العربي والمصري خلال رده على تساؤلات متابعيه حول نتيجة مباراته في ” البلاى ستيشن ” مع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والرئيس الشرفى للنادي الأهلى، قائلا: ” المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي”.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” اللي بيسألوا عن النتيجة.. النتيجة ١/١ ليا “، وتابع هنيدى ضمن سلسلة تغريداته قائلاً: ” لولا باب العربية قفل على صباعى كان زمانى فايز ١٢ “.

وكان تحدى الفنان محمد هنيدى، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى تركى آل الشيخ، فى مباراة “بلاى ستيشن” ببطولة الألعاب الإلكترونية فى مصر، والتى تبلغ قيمة جوائزها نصف مليون جنيه.