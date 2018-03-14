أم تلقن طفليها درسًا وتعاقبهما بالمشي 7 كيلومترات
قررت سيدة كندية أن تلقن طفليها درسا إخلاقيًا، بعدما أساءا لسائق الباص المدرسي، من خلال إجبارهم على الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات، في الثلج والبرد القارس.
وحمل الطفلان لافتة كتب عليها ” لأننا كنا سيئين ووقحين مع سائق الحافلة المدرسية، ماما تجبرنا على المشي “.
وقالت الأم: ” أولادي كانوا سيئين مع سائق حافلتهم، وقد تلقيت اتصالا من المدرسة بالأمس يخبرني بالقصة، لذلك قمنا بالسير هذا الصباح مسافة 7 كيلومترات لأريهما كيف سيكون الأمر كل يوم بالنسبة لهما عندما يتم طردهما من الحافلة المدرسية، ولقد اكتشفا أن الأمر بمثابة لعنة حقيقية، فقد وصلا بعد ساعتين “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16131 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقاب ممتاز