أم تلقن طفليها درسًا وتعاقبهما بالمشي 7 كيلومترات

أوتاوا(صدى):

قررت سيدة كندية أن تلقن طفليها درسا إخلاقيًا، بعدما أساءا لسائق الباص المدرسي، من خلال إجبارهم على الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات، في الثلج والبرد القارس.

وحمل الطفلان لافتة كتب عليها ” لأننا كنا سيئين ووقحين مع سائق الحافلة المدرسية، ماما تجبرنا على المشي “.

وقالت الأم: ” أولادي كانوا سيئين مع سائق حافلتهم، وقد تلقيت اتصالا من المدرسة بالأمس يخبرني بالقصة، لذلك قمنا بالسير هذا الصباح مسافة 7 كيلومترات لأريهما كيف سيكون الأمر كل يوم بالنسبة لهما عندما يتم طردهما من الحافلة المدرسية، ولقد اكتشفا أن الأمر بمثابة لعنة حقيقية، فقد وصلا بعد ساعتين “.