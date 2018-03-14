تظاهرات حاشدة في غزة رفضا للحصار

القدس المحتلة(صدى):

خرج الآلاف من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في تظاهرات حاشدة والتي انطلقت من مفترق سوق مخيم الشاطئ وجابت شوارع المدينة، ورفعُت فى المسيرة أعلام فلسطين واليافطات الداعية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع والانقسام والمطالبة بإنهاء معاناة أهالى القطاع والأزمات المتفاقمة، وبضرورة التوحد والتصدى لصفقة “ترامب”.

وصدحت أصوات المشاركين بالهتافات المطالبة بإنهاء كل مظاهر الفرقة والشرخ فى الساحة الفلسطينية، ورفض كل الممارسات التى تستهدف صمود شعب فلسطين من تجويع للناس وخصم للرواتب والاحتكار وغلاء الأسعار وقطع الكهرباء… إلخ.