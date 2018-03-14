محكمة تعترض على اختيار زوجين لاسم ابنتهما

باريس(صدى):

رفض المدعي العام الفرنسي السماح لزوجين بتسمية طفلتهما ” ليام ” ، مبررًا بأنه اسم يطلق تقليديا على الذكور.

واعتبر المدعي العام أن الاسم سيخلق ارتباكا بين الجنسين، وبالتالي يتعارض مع مصلحة الطفلة ويمكن أن يضر بعلاقاتها الاجتماعية، طالباً من المحاكم منع الوالدين من استخدام اسم ليام وإجبارهما على إعطاء الطفلة اسم آخر يختاره الوالدان، أو من قبل القاضي إذا لم يفعلا.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع أسماء معينة في فرنسا، فقد منعت محكمة فرنسية سابقا إعطاء الحق لأزواج فرنسيين، في تسمية بناتهم ” فريز ” ويعني فراولة باللغة الفرنسية، و” نوتيلا ” .

واعتبر القضاه أن تلك الأسماء من الممكن أن تحمل تحيزًا ضد تلك الفتيات، أو يفتح الباب للسخرية والتهكم عليهم.