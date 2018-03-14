فتاة تجبر مبتعث على الهروب من أمريكا بعد اتهامه باغتصابها

علي القحطاني (صدى):

فر مبتعث في أمريكا، عقب طلب الشرطة حضوره للتحقيق في اتهام فتاة له بالاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن طالبا سعودياً واثنين من مرافقيه فرّوا من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب طلب شرطة مدينة بوزمان بولاية مونتانا حضوره للتحقيق؛ بشأن اتهام فتاة له باعتدائه جنسياً عليها بعد قيامه باستدراجها لغرفته وإعطائها الخمر بغرض تغييبها.

ووفقاً للوثائق المقدمة من مكتب المدعي العام لمقاطعة جالاتين، فرضت محكمة الولاية يوم الجمعة الماضي، كفالة مالية قدرها 100 ألف دولار بحق الطالب، إلا أنه فرّ ورفيقاه من بوزمان إلى سياتل فالمكسيك، ثم إلى السعودية، بعد أن تواصل معه محقق بخصوص الاتهام.

وكانت الشابة أبلغت الشرطة في الـ 27 من يوليو الماضي، بتعرضها للاغتصاب من قِبل الطالب، أثناء دخولها حالة من السكر، ثم دفعها إلى أن تواصل الشرب قبل أن يقوم باغتصابها، على حد زعمها.