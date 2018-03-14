رئيس الزمالك المصري: أتعرض للحرب من 5 دول

ماجد محمد(صدى):

رفض رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور ،الحديث عن أزمة النادي الحالية احترامًا لكلامه مع المسئولين مؤكدًا أن الوضع الحالي تخطى مسألة انتقال لاعب من نادٍ لآخر لأنه أصبحت الدول ” تتدخل “، قائلا : ” أنا أتعرض للحرب من ٥ دول “.

وقال منصور في حديثه لبرنامج ” الغندور والجمهور “، إنه سيعقد اجتماعًا ،الأربعاء ،مع مسئولين كبار بالدولة بناء على اتصالات تمت معه اليوم لبحث الحرب التي يتعرض لها.

وشدد على أنه لن يرحل عن نادي الزمالك مهما كانت الضغوط لأن هذا قرار الجمعية العمومية فقط.