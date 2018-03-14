رامي جان يتوعد الإخوان بكشف أسرارهم بعد عودته من اسطنبول

القاهرة(صدى):

هدد الكاتب الصحفي ومقدم البرامج، رامي جان والذي كان من أحد الداعمين لجماعة الإخوان بالخارج، الجماعة بفضح أمرهم وكشف العديد من الأسرار عنهم وذلك بعد عودته من تركيا.

وأنهى جان عمله في قناة الشرق، وكتب في تدوينه له فور وصوله: ” إلى اللقاء في جولات أخرى.. نشكركم على حسن تعاونكم معنا “، في إشاره لعمله مع أجهزة الدولة ضد جماعة الإخوان وأنصارها في تركيا خلال الفترة الماضية.

وبرز رامي جان، بعد 30 يونيو، وأعلن انحيازه لمحمد مرسي وجماعة الإخوان، وأصبح ضيفا دائما في قنوات: الجزيرة ومكملين والشرق، إلى أن أصبح مقدم برامج في الشرق، قبل أن يحدث صدام مع أجهزة الأمن التركية ويطلب ترحيله لمصر.