بالصور.. أمير مكة بالإنابة يجرّب لعبة إلكترونية أنتجها شباب سعوديون

نايف السالم(صدى):

تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر أمس الثلاثاء، شركة وادي مكة التقنية بجامعة أم القرى، واطّلع على الأبحاث التي ساهمت الشركة بتحويلها إلى براءات اختراع.

وتوقف الأمير عبدالله بن بندر أمام لعبة إلكترونية أنتجها وطوّرها شباب سعوديون، وقام بتجربتها هو ومدير جامعة أم القرى بكري عساس؛ حيث أظهرهما مقطع فيديو وهما يلعبان اللعبة معاً، ويستمعان لشرح أحد الشباب المنتجين والمطوّرين للعبة.

كان ذلك خلال تدشين نائب أمير مكة المكرمة حاضنة النمو التابعة لشركة وادي مكة، والتي تساهم في خدمة 45 شركة وتقدم لها الخدمات التدريبية والاستشارية والدعم المالي.