تعليق فرح الهادي على الفيديو المسرب لها برفقة زوجها

نورة الشهري (صدى):

أعربت الفنانة الكويتية فرح الهادي ،عن استياءها الشديد بسبب مقطع الفيديو الذي تم تسريبه بمواقع التواصل لها وزوجها الفنان عقيل الرئيسي.

وعلقت الهادي في مقطع فيديو آخر موضحة أن شقيقتها الفنانة شوق الهادي، هي من نشرت هذا الفيديو رغما عنهما، قائلة: ” لا أنا ولا زوجي كنا راضيين، أنا كنت أعرف أن أختي كانت تصوّر وقلت لها 100 مرة أن تمسحه، لأن هناك أشياء لا أحب أن تعرض، واليوم إنتشر الفيديو ،والتعليقات السلبية عليه ضايقتني كثيراً ،أنا لم أكن راضية عن الفيديو ومشكورة أختي “.

يذكر أن الفيديو رصد لحظات خاصة جمعت فرح بعقيل، وهو ما رآه الجمهور من غير اللائق أن يتم عرض مثل هذه اللقطات على الملأ.