محاولة أخيرة لإنهاء أزمة ” معن الصانع “

نايف السالم(صدى):

دعت ” مجموعة سعد ” التي يقودها الملياردير معن الصانع، لعقد اجتماع مع الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء الأزمة المتعلقة بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال.

ووفقًا لـ ” رويترز ” ، طلب مستشاري المجموعة من الدائنين الاجتماع في دبي خلال الأيام المقبلة؛ للتوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك قبل بدء السلطات السعودية مزادًا في 18 مارس لبيع أصول بمليارات الدولارات تخص معن الصانع وشركته، من بينها آلات وعقارات ومركبات.

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