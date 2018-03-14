بعد تورطها في بيع شرائح مجهولة.. تغريم شركات الاتصالات

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، توقيع غرامة على عدد من شركات الاتصالات بسبب تورطها في بيع شرائح اتصال مجهولة في السوق.

وأوضح السواحة، أن القضاء على الشرائح المجهولة أمر صعب باعتبار أن السوق مفتوحة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن هناك صرامة في تنفيذ العقوبات تجاه المخالفين الذين يقومون بممارسات غير تنافسية.

جاء ذلك على هامش إطلاق الوزير السواحة توجهات الاستراتيجية الجديدة تحت شعار “التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة” أول أمس (الإثنين) بالرياض.