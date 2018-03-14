سجين يروي تفاصيل قتله لصديقه إثر مشادة كلامية

نايف السالم(صدى):

روى سجين حُكم عليه بالقصاص تفاصيل واقعة قتله لصديقه إثر مشادة كلامية، منذ 17 عاماً .

وقال السجين ويدعى ناصر العمر، لبرنامج ” مالم تر ” :” كنت اشتغل ميكانيكي في ورشة بجدة وكان عندي صديق ساكن بجواري وفي يوم جاني البيت في وقت متأخر من الليل وكان معصب وبدأت الواقعة بمشادة كلامية واتمسكنا وبدأت المضاربة بالأيدي ودفعته بقوة نزل على الأرض ما أدى لوفاته في الحال “.

وتابع : ” ما كان بينا عداوة ولا مشكلة وكنا نجلس وكان من نفس قريتي “، مضيفًا : ” بعد 17 سنة في السجن تنازلت أسرة القتيل عن القصاص مقابل 4 مليون ريال يتم دفعهم خلال سنة حتى يتم التنازل وإلا ينفذ القصاص “.

وأوضح العمر أن ابن القتيل هو اللي وقع التنازل عن القصاص مقابل 4 ملايين ريال.