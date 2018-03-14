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تعليق مدرب الأهلي على تعادل فريقه أمام الغرافة القطري

تعليق مدرب الأهلي على تعادل فريقه أمام الغرافة القطري
ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الأهلي ، ريبيروف سيرجي ، إن جميع المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف المسابقات ، تمثل أهمية كبيرة ، لافتًا إلى أن اللاعبين حاولوا الفوز خلال مباراة اليوم ، للحصول على 3 نقاط .

وأشار ” ريبيروف ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة ، إلى أن اللاعبين قدموا أداء جيد ، موضحًا أن الراقي لايزال متصدرًا مجموعته ، ويحتاج للانتصار خلال المباريات المتبقية .

ولفت مدرب الأهلي ، إلى أن تدوير اللاعبين خلال المباريات مهم ، فالجميع يستحق فرصة المشاركة ، نظرًا لكثرة المباريات ، مضيفًا ” حسين المقهوي كان خيارًا إيجابيًا ، وخلق الكثير من الفرص ، وعبدالفتاح عسيري شعر بشد عضلي في التمرين الأخير ففضلت إراحته ” .


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