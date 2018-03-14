تطبيق جديد للتغذية والرياضة على أسس علمية

متابعات(صدى):

كشفت مجموعة فتنس يارد، المتخصص في اللياقة البدنية والصحة الجسدية، عن تطبيق جديد لمساعدة المستخدمين في المنطقة العربية على تغيير نمط حياتهم نحو الأفضل، عبر نظام غذائي وتمارين رياضية مناسبة تحقق نتائج مضمونة على أسس علمية صحية، وضعت بالتعاون مع منظمات ومؤسسات علمية رائدة عالميًا.

ويتميز تطبيق ” ترانسفورم مي ” عن غيره بتقديم خطة عمل مخصصة لكل مستخدم بصورة مستقلة، فعند تحميل التطبيق تُطرح بعض الأسئلة على المستخدم حول مستوى اللياقة الحالية التي يتمتع بها وأيام التدريب المناسبة وخبرته في التمارين الرياضية والهدف الذي يطمح إلى تحقيقه، ليبني بعدها التطبيق خطة عمل تتضمن جدول للتمارين الرياضية الأسبوعية وآخر للوجبات الغذائية التي ينبغي على المستخدم الالتزام بها، بالاعتماد على تقييم المستخدم بعد الأسئلة التي طرحت عليه، ما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة وعملية.

ويقوم التطبيق بتحديث خطط الغذاء والتمارين الرياضية للمستخدم أسبوعياً، وفقاً ما في الأسبوع السابق، ويتابع ويحتسب متغيرات جسم المستخدم ويُدرجها ضمن معادلات تطوير الخطة، وويوثق مراحل النجاح بالصور والمقاييس المختلفة.