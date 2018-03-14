دراسة: تناول دواءين لارتفاع الضغط ” خطر ” على حياة المريض

متابعات(صدى):

دعت نتائج دراسة عرضت مؤخراً في مؤتمر لأطباء القلب انعقد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا إلى تفادي وصف دواءين لخفض ضغط الدم المرتفع لأن ذلك يزيد خطر الوفاة.

ونصحت توصيات الدراسة على توجيه المريض نحو عادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني كأساس علاجي لضغط الدم المرتفع، ودعم هذه التغيرات بدواء واحد إذا اقتضت الضرورة.

ويجب قياس ضغط الدم بعد 15 دقيقة من الجلوس، وتفادي المواقف العصبية قبله، وتكراره للحصول على أدق نتائج وبحسب الدراسة التي أجريت في إنترماونتن مديكال سنتر تمت مراجعة البيانات الصحية لأكثر من 10 آلاف مريض بارتفاع ضغط الدم، ورصد الباحثون أن تناول دواءين مختلفين لخفض ضغط الدم المرتفع يهدد حياة المريض.