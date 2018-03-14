71 موظفًا وفرق عمل يحصدون جوائز التميز بأرامكو

علي القحطاني(صدى):

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن الفائزين بجوائزها للتميز خلال حفلها السنوي الذي تكرم فيه موظفيها الذين حققوا مستويات عالية من الأداء والتميز والابتكار بشكل ينعكس إيجابًا على أعمال الشركة، وتعزيز قيمها الأساس وتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية.

وجاء ذلك بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر.

وجرى خلال الحفل توزيع الجوائز لـ 71 موظفًا حققوا التميز في 19 مجالًا ومشروعًا على مستوى الشركة في أعمال التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والخدمات الفنية، وخدمات التشغيل والأعمال، والإشراف والتنسيق التقني، وشؤون أرامكو السعودية، إلى جانب مشاريع في مجالات أخرى .

ويُنظم هذا الحفل للعام الخامس على التوالي، للمتميزين من موظفي الشركة وفرق العمل ممّن يشكّلون مصدر إلهام حقيقي لترسيخ ثقافة التميز والتفاني والحماس في مجالات عملهم، بل يواصلون سعيهم لإحداث فارق في صميم أعمال أرامكو السعودية واستراتيجيتها لتعزيز موقعها الريادي على مستوى العالم، وأن تكون وجهة عمل مفضّلة للموهوبين.