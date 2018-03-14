توقيع كتاب ” توصون شي ولاش ” يثير جدلا واسعا بين الإعلاميين

أماني الغامدي(صدى):

أعلن أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ، والذي يدعى عبدالرحمن القحطاني ، عن عزمه توقيع كتابه الأول ، والذي يحمل عنوان ” توصون شي ولاش ” ، بمعرض الكتاب الدولي بالرياض ، وهو ما أثار جدلًا واسعًا يملؤه الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن معايير منصات التوقيع وفسوحات الكتب .

وأثار الشاب الملقب بـ ” أبو جفين ” ، الذي يبلغ 14 عامًا ، جدلًا واسعًا ، وانقسامًا بين نشطاء مواقع التواصل والإعلاميين ، حيث وجهت الإعلامية منيرة المشخص ، تساؤلًا للمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على المعرض ، الدكتور عبدالرحمن العاصم ، عن حقيقة توقيع ” القحطاني ” لكتاب بالمعرض ، قائلة ” طفل عمره ١٤ سنة.. ماذا يحتوي كتابه؟ وماذا يملك من علم ليوقِّع كتابه ؟ ” .

ليرد الدكتور ” العاصم ” على استفسارها ، قائلًا ” منصات التوقيع للجميع.. ولا يمكن أن أمنع شخصًا من توقيع كتابه. فبمجرد أن يصبح الكتاب نظاميًّا من الوزارة لا يمكن رفضه ومنعه ” .

وأوضح ، أن حوالي 400 كاتبًا ، سيوقعون كتبهم هذا العام ، في منصة التوقيع ، وأي شخص يتقدم للتوقيع ، وتنطبق عليه الشروط ، لا يمكن استبعاده ، نافيًا ما تم تداوله حول أبو جفين ، بأنه ضمن ضيوف جلسات حوار مع المؤلفين ، والتي ستمثل أبرز فعاليات المعرض .