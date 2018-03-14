” الأحوال المدنية ” تهدد مروج خبر تجنيس زوجات المواطنين

عادل الحربي (صدى):

توعدت وزارة الأحوال المدنية ، مروج خبر تجنيس زوجات وأرامل المواطنين يوم أمس الثلاثاء ، مهددة بأنها ستخاطب الجهة التي نشرت الخبر ، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ، وفقًا لنظام المطبوعات .

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة ، محمد الجاسر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، أن طلبات التجنيس ، تكون حسب النظام ، وهي ليست جديدة ، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من النقاط إذا اكتملت يحق للشخص التقدم بالطلب .

وكانت وزارة الأحوال المدنية ، قد نفت ما تم تداوله عن استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين بعد توقف دام أربع سنوات ، وتخصيص المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، وأنه يتم تقييم طلب زوجة المواطن بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر في ضوء ما تقدمه الزوجة من معلومات .