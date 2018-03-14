ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس بنجلاديش

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية.

وقال سمو ولي العهد، ” تلقيت نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.