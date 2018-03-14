خادم الحرمين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس بنجلاديش

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية.

وقال الملك المفدى، ” علمنا بنبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ” .

وتابع : ” لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغّمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .