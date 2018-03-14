دراسة توضح عدد أكواب الشاي المناسبة لإنقاص الوزن

نورة الشهري (صدى):

أكدت دراسات جامعة هارفارد ومركز مريلاند الطبي، أن لزيادة حرق دهون الجسم تحتاج إلى تناول ما بين 240 إلى 320 ملغ من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة توجد في الشاي الأخضر.

وقالت الدراسات : ولتحصل على هذا المقدار عليك تناول كوبين إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر. وقد أظهرت دراسات أجريت على مرضى السكري الذين يحاولون التخسيس فعالية هذا المقدار اليومي من الشاي إذا تمت المواظبة عليه لمدة 3 أشهر.

وتنصح التقارير الطبية بعدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر، فعند تناول 5 أكواب في اليوم تزداد احتمالات الأرق وتسارع ضربات القلب، وقد يتأثر مستوى التركيز والاستعداد للهياج العصبي.