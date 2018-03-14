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دراسة توضح عدد أكواب الشاي المناسبة لإنقاص الوزن

دراسة توضح عدد أكواب الشاي المناسبة لإنقاص الوزن
نورة الشهري (صدى):

أكدت دراسات جامعة هارفارد ومركز مريلاند الطبي، أن لزيادة حرق دهون الجسم تحتاج إلى تناول ما بين 240 إلى 320 ملغ من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة توجد في الشاي الأخضر.

وقالت الدراسات : ولتحصل على هذا المقدار عليك تناول كوبين إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر. وقد أظهرت دراسات أجريت على مرضى السكري الذين يحاولون التخسيس فعالية هذا المقدار اليومي من الشاي إذا تمت المواظبة عليه لمدة 3 أشهر.

وتنصح التقارير الطبية بعدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر، فعند تناول 5 أكواب في اليوم تزداد احتمالات الأرق وتسارع ضربات القلب، وقد يتأثر مستوى التركيز والاستعداد للهياج العصبي.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7793 ] نشر منذ 2 ساعتين

من كوب الى كوبين اشربه احيان باالنعناع☺😁

[ عدد التعليقات: 9428 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اني اسألك راحة البال وسعادة لا تنتهي ولا شقاء بعدها.. وان تعوضني خيراً عن كل شئ غالي صُرف عني..

[ عدد التعليقات: 7793 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم آمين والجميع☺ليكون زرعتيه بعد يامحرومه❤عشان اشتري منك😁

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة

الشاهي الاخضر يجنن
خاصه اللي بالنكهات فيه ب الليمون وفيه بالنعناع المغربي كلها جربتها طعمه 👍❤️

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