دراسة توضح عدد أكواب الشاي المناسبة لإنقاص الوزن
أكدت دراسات جامعة هارفارد ومركز مريلاند الطبي، أن لزيادة حرق دهون الجسم تحتاج إلى تناول ما بين 240 إلى 320 ملغ من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة توجد في الشاي الأخضر.
وقالت الدراسات : ولتحصل على هذا المقدار عليك تناول كوبين إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر. وقد أظهرت دراسات أجريت على مرضى السكري الذين يحاولون التخسيس فعالية هذا المقدار اليومي من الشاي إذا تمت المواظبة عليه لمدة 3 أشهر.
وتنصح التقارير الطبية بعدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر، فعند تناول 5 أكواب في اليوم تزداد احتمالات الأرق وتسارع ضربات القلب، وقد يتأثر مستوى التركيز والاستعداد للهياج العصبي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7793 ] نشر منذ 2 ساعتين
من كوب الى كوبين اشربه احيان باالنعناع☺😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9428 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اني اسألك راحة البال وسعادة لا تنتهي ولا شقاء بعدها.. وان تعوضني خيراً عن كل شئ غالي صُرف عني..
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26161 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن الله عزاك اخي لهفه وعوضك خير من مات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26161 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب زين والله اني اقطف واشرب بس الاهم منها رفع اليد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7793 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين والجميع☺ليكون زرعتيه بعد يامحرومه❤عشان اشتري منك😁
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
الشاهي الاخضر يجنن
خاصه اللي بالنكهات فيه ب الليمون وفيه بالنعناع المغربي كلها جربتها طعمه 👍❤️