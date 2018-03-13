  • الثلاثاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سائح سعودي يوثق جمال الأردن ومطالب بتكريمه

بالفيديو.. سائح سعودي يوثق جمال الأردن ومطالب بتكريمه

بالفيديو.. سائح سعودي يوثق جمال الأردن ومطالب بتكريمه
نورة الشهري(صدى):

وثق سائح سعودي بالأردن يدعى عبدالحكيم الخليوي ، صورًا تبرز جمال أماكن الربيع ، لتثير دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام والشارع الأردني .

وطالب أهالي الأردن ، وزارة السياحة بالبلاد ، أن تقوم بتكريم السائح ، بعدما قدم طريقة جذابة في التصوير للمشاهدين ، للترويج إلى الأماكن السياحية بالأردن ، لافتين إلى أن السائح السعودي تفوق عليهم في ذلك ، ونجح في جذب عشرات الآلاف من السياح إلى هذه الأماكن ، بأسهل وأنسب الطرق .

وقال الشاب ” الخليوي ” من منطقة الجوف ، أنه التقط هذه الصور ومقاطع الفيديو بصورة عفوية ، وقام بنشرها عبر حسابه في ” سناب شات ” ، ليفاجأ بالرواج الكبير والانتشار الواسع الذي حققته ، من قبل الشعب الأردني الشقيق .


الوسوم:, , , , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44038 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز ,,

,, اجواء ممتعه وجذابه ,,

[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 2 ساعتين

م شاء الله تبارك الرحمن منظر يرد الروح 💐

[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 1 ساعة

ياحلوها ماشاء الله ترد الروح

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 58 دقيقة

رحت لها قبل اربع سنوات تجنن خضره وطبيعه
واكثر ماعجبني اكشاك القهوه ع الطريق عندهم قهوه تركيه تعدل الراس😅

بس بصراحه ماجاتني الراحه فيها عكس اخواني انبسطوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *