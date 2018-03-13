بالفيديو.. سائح سعودي يوثق جمال الأردن ومطالب بتكريمه
وثق سائح سعودي بالأردن يدعى عبدالحكيم الخليوي ، صورًا تبرز جمال أماكن الربيع ، لتثير دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام والشارع الأردني .
وطالب أهالي الأردن ، وزارة السياحة بالبلاد ، أن تقوم بتكريم السائح ، بعدما قدم طريقة جذابة في التصوير للمشاهدين ، للترويج إلى الأماكن السياحية بالأردن ، لافتين إلى أن السائح السعودي تفوق عليهم في ذلك ، ونجح في جذب عشرات الآلاف من السياح إلى هذه الأماكن ، بأسهل وأنسب الطرق .
وقال الشاب ” الخليوي ” من منطقة الجوف ، أنه التقط هذه الصور ومقاطع الفيديو بصورة عفوية ، وقام بنشرها عبر حسابه في ” سناب شات ” ، ليفاجأ بالرواج الكبير والانتشار الواسع الذي حققته ، من قبل الشعب الأردني الشقيق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44038 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
,, اجواء ممتعه وجذابه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26161 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الرحمن
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 2 ساعتين
م شاء الله تبارك الرحمن منظر يرد الروح 💐
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحلوها ماشاء الله ترد الروح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7793 ] نشر منذ 1 ساعة
تبارك الله منظر يسر الناظرين☺😁
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 58 دقيقة
رحت لها قبل اربع سنوات تجنن خضره وطبيعه
واكثر ماعجبني اكشاك القهوه ع الطريق عندهم قهوه تركيه تعدل الراس😅
بس بصراحه ماجاتني الراحه فيها عكس اخواني انبسطوا