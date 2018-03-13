بالفيديو.. سائح سعودي يوثق جمال الأردن ومطالب بتكريمه

نورة الشهري(صدى):

وثق سائح سعودي بالأردن يدعى عبدالحكيم الخليوي ، صورًا تبرز جمال أماكن الربيع ، لتثير دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام والشارع الأردني .

وطالب أهالي الأردن ، وزارة السياحة بالبلاد ، أن تقوم بتكريم السائح ، بعدما قدم طريقة جذابة في التصوير للمشاهدين ، للترويج إلى الأماكن السياحية بالأردن ، لافتين إلى أن السائح السعودي تفوق عليهم في ذلك ، ونجح في جذب عشرات الآلاف من السياح إلى هذه الأماكن ، بأسهل وأنسب الطرق .

وقال الشاب ” الخليوي ” من منطقة الجوف ، أنه التقط هذه الصور ومقاطع الفيديو بصورة عفوية ، وقام بنشرها عبر حسابه في ” سناب شات ” ، ليفاجأ بالرواج الكبير والانتشار الواسع الذي حققته ، من قبل الشعب الأردني الشقيق .