” البنوك السعودية ” توضح أهمية بطاقة الائتمان في المعاملات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، إن هناك أهمية كبيرة للتعامل ببطاقة الائتمان .

وأشارت البنوك السعودية ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، إلى فوائد استخدامها ، حيث تعد وسيلة سهلة للاستخدام والحفظ ، فضلًا عن كونها وسيلة آمنة تغني عن حمل الأوراق النقدية ، كما يمكن استخدامها بصفة يومية لإجراء أي عملية .

وأضافت ، أنه يمكن الاستفادة عبر بطاقات الائتمان ، من فترة السماح والتسديد، بعد فترة تتراوح من 20 إلى50 يومًا ، من تاريخ تنفيذ آخر عملية ، كما أنها تعد أداة مالية مفيدة ، تساهم في عملية التخطيط المالي ، عند استخدامها بطريقة مدروسة .

ولفتت البنوك السعودية ، إلى أن المحلات والأماكن ، أصبحت تقبل التعامل بهذه البطاقات بوفرة ، موضحة أن بعض البطاقات من هذا النوع يمكن قبولها في أكثر من 25 مليون محلًا على مستوى العالم .