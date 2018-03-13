هروب سعودي من أمريكا قبل التحقيق معه في مزاعم اعتدائه على امرأة

عادل الحربي(صدى):

بعد أيام قليلة من فتح تحقيق حول مزاعم اعتداء على امرأة, في مدينة بوزمان بولاية مونتانا, هرب طالب سعودي من الولايات المتحدة.

وتشمل الوثائق التي قدمها مكتب المدعي العام لمقاطعة جالاتين الأسبوع الماضي ضد المتهم الاعتداء على امرأة؛ وصدر أمر بالقبض عليه من قِبل قاضي المحكمة، إلا أن المتهم فرَّ من الولايات المتحدة عقب اتصال الشرطة التي طلبت منه حضور التحقيق.

ووفقًا لصحيفة ” بوزمان ديلي ” الأمريكية، فإن القضية مستمرة منذ شهر يوليو الماضي، وأصدرت المحكمة كفالة مالية على الطالب السعودي، إلا أنه اتضح هروبه من الولايات المتحدة.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم هرب قبل أن يتم تنفيذ القانون ضده، موضحة أنها تعتقد أنه غادر مدينة بوزمان إلى مدينة سياتل مع اثنين من أصدقائه، ومن هناك طاروا إلى المكسيك، ثم إلى السعودية, وأضافت الشرطة بأنها لا تعلم كيف غادر المتهم من سياتل إلى المكسيك.