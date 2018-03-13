بالصور.. ضبط 55 شخصًا من سائقي المعدات الثقيلة المخالفة شرق الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجحت إدارة مرور محافظة الطائف، وبالاشتراك مع الأمانة، في ضبط 55 شخصًا من سائقي المعدات الثقيلة المخالفة، في حملة على أصحاب المعدات الثقيلة الذين يتجمعون في بعض الأحياء، ويتركون تلك المعدات تقف لفترات طويلة في الطرقات الرئيسة، وبداخل الأحياء السكنية، وفي الميادين العامة.

وباتَ بقاء تلك المعدات مشوهًا ويُشكل خطورة على سالكي الطريق، كذلك الاستيلاء على مواقف هي من حق السكان ومستخدمي الطريق، بخلاف الزيوت التي تنسال منها وتبعث روائح، وتشوه الطريق وتؤذي سالكيه من المارة.

واتخذت بلدية شرق الطائف، عقب الحملة الإجراءات النظامية بحقهم.