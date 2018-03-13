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في مثل هذا اليوم.. طرح الإصدار الثاني من النقود الورقية بالمملكة

في مثل هذا اليوم.. طرح الإصدار الثاني من النقود الورقية بالمملكة
نايف السالم(صدى):

حدث في مثل هذا اليوم 13 مارس من عام 1968م، (قبل 50 عاما) في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز ” رحمه الله ” ، حيث تم طرح الإصدار الثاني من النقود الورقية للتداول، وذلك بفئاته الخمس: 100 ريال ، 50 ريال ، 10 ريالات، 5 ريالات ، ريال واحد.

يشار إلى أن تاريخ العملة السعودية تضمن 6 إصدارات حتى الآن، حيث دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي، الإصدار السادس (الأخير) من العملة الوطنية السعودية، بتاريخ 13 ديسمبر 2016، وتم بدء تداولها في 26 من الشهر نفسه.

أولا- فئة مئة ريال: بلون أحمر ويتضمن الوجه صورة مبنى مجلس الوزراء بالرياض، أما على الظهر فتبرز صورة مصفاة بترول أرامكو.

ثانيا – فئة خمسين ريال: بلون بني ويظهر في الوجه على اليمين صورة داخلية للمسجد النبوي الشريف، أما في الظهر فتم وضع صورة لمزرعة بالخرج.

ثالثا – فئة 10 ريالات: بلون أزرق، ويتوسط الوجه صورة الحرم المكي الشريف، وفي الظهر تبدو صورة جدار المسعى من الخارج.

رابعا – فئة خمسة ريالات: بلون أخضر، ويتوسط الوجه صورة مبنى مطار الظهران، أما الظهر فتبدو عليه صورة ميناء الدمام البحري.

خامسا – فئة ريال واحد: بلون عنابي، ويتوسط الوجه صورة مبنى وزارة الخارجية في جدة، أما الظهر فيتوسطه شعار المملكة.


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