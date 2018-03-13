تفاصيل مشاريع ” الإسكان ” بأسعار مخفضة

نايف السالم(صدى):

واصلت وزارة الإسكان ، تنفيذ مشاريعها الإسكانية بمختلف المناطق ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ، لتقدمها بأسعار تنافسية ، قد تسهم في تمليك العديد من المواطنين ، مساكنهم في بيئات سكنية بها كافة الخدمات الأساسية ، حيث أنهت بعض المخططات ، فيما بقيت أخرى لا تزال في مراحلها النهائية .

وتسعى الوزارة لتلبية تطلعات المواطنين ، عبر الوحدات السكنية التي بدأت في الإعلام عنه حجزها وعرضها ، ومن أبرز هذه المشاريع التي أطلقتها الوزارة :

إسكان الدمام – نساج تاون

أطلقت الوزارة عملية الحجز في مشروع إسكان الدمام – نساج تاون ” نموذج تاون هاوس ” ، في المنطقة الشرقية ، بمدينة الدمام ، بأسعار تبدأ من 572,790 ريال ، وهي عبارة عن وحدات سكنية للبيع على الخارطة على مساحة 190,981 م٢ ، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية 768 وحدة ، وقد بدأ الحجز منذ 24 يناير الماضي .

الدمام – تلال الغروب

أطلقت الوزارة مشروع الدمام – تلال الغروب ، في منطقة الدمام ، بأسعار تبدأ من 708,366 ريال ، وهو مشروع وحدات سكنية للبيع على الخارطة على مساحة 459,717 م٢ ، بعدد وحدات سكنية تبلغ 1,899 وحدة، وقد بدأ الحجز في 24 يناير للعام الجاري .

الأحساء المبرز

مشروع الأحساء المبرز من مشاريع الوحدات السكنية للبيع على الخارطة على مساحة 48,415 م2 ” نموذج فيلا ” ، وتبدأ الأسعار من 698,950 ريال لعدد 192 وحدة سكنية ، وقد بدأ الحجز في 24 يناير 2018 م .

تلال الغروب – الجنوب

وتم كذلك إطلاق مشروع تلال الغروب – الجنوب في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية (نموذج شقق)، بأسعار تبدأ من 274,700 ريال، وذلك كوحدات سكنية للبيع على الخارطة على مساحة 137,445 م٢ لعدد وحدات يبلغ 4,764 وحدة، وكان الحجز فيها بدأ في 16 يوليو 2017م.

الفريدة -الجنوب

دشنت وزارة الإسكان في 16 يوليو 2017م الحجز في مشروع الفريدة – الجنوب بمدينة الدمام كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) بأسعار تبدأ من 249,375 ريال، على مساحة 107,107 م٢ بعدد وحدات يصل إلى 4,764 وحدة.

النخيل -الدمام

تم إطلاق مشروع النخيل في الدمام بأسعار تبدأ من 196,543 ريال كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق)، على مساحة 134,481 م٢ بإجمالي 4,764 وحدة، وقد بدأت فترة الحجز في المشروع في 16 يوليو 2017م.

ياسمين رزيدنس (شمال) -الدمام

من مشروعات البيع على الخارطة التي بدأ الحجز فيها أيضا في 16 يوليو 2017م بأسعار تبدأ من 314,500 ريال، لعدد 112 وحدة على مساحة 8,690 م٢.

ديار الحسا (المرحلة الأولى)

تم إطلاق مشروع ديار الحسا (المرحلة الأولى) بأسعار تبدأ من 495,000 ريال في مدينة الأحساء، وهو وحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) بعدد 1,510 وحدة على مساحة تبلغ 346,458 م٢، وبدأ الحجز فيه منذ 16 مايو 2017م.

الدمام الشمالي- مد

من مشروعات الوحدات السكنية للبيع على الخارطة أيضا (نموذج تاون هاوس) على مساحة 310,353 م٢، لعدد 728 وحدة بأسعار تبدأ من 586,876 ريال، وقد بدأ الحجز في 11 ديسمبر 2017م.

الدمام الشمالي -واحة الدمام

أطلقت الوزارة الحجز في هذا المشروع في 12 ديسمبر 2017م كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) بأسعار تبدأ من 579,649 ريال، وذلك على مساحة المشروع 643,345 م٢ لعدد 2,952 وحدة.

ديار الحسا (المرحلة الثانية)

من مشروعات الوحدات السكنية للبيع على الخارطة (نموذج فيلا) بأسعار تبدأ من 495,000 ريال على مساحة 750,000 م٢، لعدد 1,435 وحدة، وبدأ الحجز فيها في 25 سبتمبر 2017م.

إسكان الدمام- الواجهة

من مشاريع نموذج الفلل السكنية التي بدأت بسعر 595,000 ريال كوحدات سكنية للبيع على الخارطة لعدد 590 وحدة على مساحة 185,734 م٢، وكان الحجز فيها بدأ في 25 نوفمبر 2017م.

الصفوة جاردن- جازان

أطلقت الوزارة هذا المشروع في مدينة جازان كشقق سكنية تبدأ أسعارها من 653,606 ريال، كوحدات سكنية للبيع على الخارطة، وذلك على مساحة 207,212 م2 لعدد 777 وحدة، وبدأ الحجز فيها في 21 يناير 2018م.

بوابة التحلية- جدة

مشروع وحدات سكنية للبيع على الخارطة في مدينة جدة كنموذج شقق تبدأ أسعارها من 403,052 ريال على مساحة 214,700 م٢ تشمل 1,952 وحدة، وبدأ الحجز فيها في 9 ديسمبر 2017م.

إسكان عرعر -مكارم عرعر

أطلقت وزارة الإسكان هذا المشروع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) بأسعار تبدأ من 436,700 ريال على مساحة 770,000 م٢ تشمل 481 وحدة، وقد بدأ الحجز فيها في 25 نوفمبر 2017م.

بساتين تبوك

أحد مشروعات الوحدات السكنية للبيع على الخارطة في مدينة تبوك تبدأ أسعار وحداته (نموذج تاون هاوس) من 546,739 ريال لعدد 900 وحدة على مساحة 246,801 م٢، وبدأ الحجز فيه في 25 نوفمبر 2017م.

إسكان رابغ- الشروق

من مشروعات الوحدات السكنية الجاهزة في مدينة رابغ (نموذج شقق) تبدأ أسعارها من 464,380 ريال لعدد 175 وحدة، على مساحة 150,000 م٢، وقد بدأ الحجز فيها في 25 سبتمبر 2017م.

إسكان أبها- تلال أبها

أطلقت الوزارة هذا المشروع في منطقة عسير بمدينة أبها كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) بأسعار تبدأ من 576,416 ريال لعدد 1,970 وحدة وذلك على مساحة 1,023,050 م٢، وبدأ الحجز فيها في 25 سبتمبر 2017م.

إسكان عنيزة- تلال عنيزة

من مشروعات الوحدات السكنية للبيع على الخارطة (نموذج دوبلكس) تبدأ أسعارها من 579,000 ريال، على مساحة 70,000 م٢ لعدد 744 وحدة، بدأ الحجز فيها في 17 سبتمبر 2017م.

إسكان رابغ- ديار رابغ

أحد مشروعات الوحدات السكنية للبيع على الخارطة أيضا (نموذج تاون هاوس) بأسعار تبدأ من 542,000 ريال، على مساحة 1,745,350 م٢، تشمل 2,984 وحدة سكنية بدأ الحجز فيها في 17 سبتمبر 2017م.

إسكان الرياض- ديار سعد

أطلقت الوزارة هذا المشروع وحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) تبدأ أسعارها من 618,420 ريال لعدد 601 وحدة على مساحة إجمالية تبلغ 133,098 م٢، وبدأ الحجز فيها في 17 سبتمبر 2017م.

إسكان الرياض- دواوين الجزيرة

تم إطلاق المشروع بنموذج (تاون هاوس) بأسعار تبدأ من 499,000 ريال كوحدات سكنية للبيع على الخارطة على مساحة 1,260,000 م٢ تشمل 4,400 وحدة، بدأ الحجز فيها في 17 سبتمبر 2017م.

إسكان الخرج- جوهرة الخرج

أطلقت الوزارة هذا المشروع كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج تاون هاوس) في مدينة الخرج بمنطقة الرياض بأسعار تبدأ من 499,486 ريال، وذلك على مساحة 1,076,560 م٢ تشمل 4,907 وحدة سكنية، بدأ الحجز فيها في 17 سبتمبر 2017م.

أبراج الخرج- الخرج

أحد مشاريع الوحدات السكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) تبدأ أسعارها من 266,192 ريال على مساحة 66,254 م٢، وتشمل 800 وحدة سكنية، بدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م.

درة تبوك

مشروع أطلقت وزارة الإسكان كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) بأسعار تبدأ من 247,000 ريال على مساحة 75,978 م٢ تشمل 1,056 وحدة سكنية، بدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م.

واحة تبوك

من مشاريع الوحدات السكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) التي تبدأ أسعارها من 248,040 ريال، وذلك لعدد 732 وحدة سكنية على مساحة 47,052 م٢، بدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م.

تلال الخميس- خميس مشيط

مشروع وحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير تبدأ أسعارها من 357,000 ريال، على مساحة 83,157 م٢ وتشمل 804 وحدة سكنية، بدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م.

ديار الخميس- خميس مشيط

تم إطلاق هذا المشروع كوحدات سكنية للبيع على الخارطة (نموذج شقق) تبدأ أسعارها من 266,831 ريال للوحدة، وذلك لعدد 1,120 وحدة سكنية على مساحة 117,876 م٢، وبدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م.

إسكان خميس مشيط- واحة الخميس

مشروع وحدات سكنية للبيع على الخارطة ” نموذج تاون هاوس ” ، بمدينة خميس مشيط تبدأ أسعارها من 579,017 ريال، على مساحة 928,760 م٢ تشمل عدد 1,584 وحدة سكنية، وبدأ الحجز فيها في 16 يوليو 2017م .