بالصور.. ضبط 7 عربات غير مصرحة في حي المسفلة

نايف السالم(صدى):

قامت لجنة الظواهر السلبية بحملة دهم صباح اليوم في حي المسفلة لتتبع الظواهر السلبية بأنواعها من تسول وبيع عشوائي، وتمكنت من ضبط 7 عربات غير مصرحة لمخالفين تتسبب في مضايقة الزوار والتلاعب في الأسعار.

وصادر اللجنة 411 كيس حب ذات أحجام كبيرة تقدم للحمام وتتسبب في تجمعات لها ونشر لقاذوراتها، كما أن أغلب من يقوم ببيعها عمالة مخالفة.

وضبطت اللجنة ملابس رجالية ونسائية وأطفال، حيث قامت بالقبض على أصحابها وسلم المخالفون الذين لا يحملون إقامات إلى شعبة الضبط الإداري تمهيدا لتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي، فيما سلم المخالفون ممن يحملون إقامات نظامية أو مواطنين إلى أقسام الشرط لإحالتهم إلى النيابة العامة .