نواف بن سعد يناقش أسباب تدني مستوى الهلال

ماجد محمد(صدى):

اجتمع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول، لبحث أسباب تدني مستوى الفريق الأزرق في الفترة الأخيرة، وتحديداً في منافسة دوري أبطال آسيا.

كما ناقش الاجتماع أهمية محافظة الفريق على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي يقف على صدارة الترتيب قبل ثلاث جولات من انتهاء المنافسة.

ويعيش الهلال، فترة متخبطة فنيًا وإداريًا مما نتج عن تهديد حفاظه على لقب الدوري بعد ان خسر أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف وتقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسه الأهلي، لنقطة واحدة.