” الصحة ” تستدعي طبيبة ظهرت في إعلان غير لائق

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الصحة ، إنها قامت باستدعاء الطبيبة التي ظهرت في إعلان غير لائق ، خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لمخالفتها نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة .

وأشارت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنها خالفت المادة العاشرة من نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة ، بالدعاية عن نفسها ، وادعائها احتكار جهاز طبي غير مرخص .