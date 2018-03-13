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” الصحة ” تستدعي طبيبة ظهرت في إعلان غير لائق

” الصحة ” تستدعي طبيبة ظهرت في إعلان غير لائق
عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الصحة ، إنها قامت باستدعاء الطبيبة التي ظهرت في إعلان غير لائق ، خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لمخالفتها نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة .

وأشارت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنها خالفت المادة العاشرة من نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة ، بالدعاية عن نفسها ، وادعائها احتكار جهاز طبي غير مرخص .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

صلَّى عليك الله يا بدر الدجى
ما قال عبدٌ في التشهّدِ أَشْهَدُ
فخري من الدنيا بأنِّي مُسلِمٌ
و الوحيُ شرعي و النَّبِيُّ مُحمَّدُ

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