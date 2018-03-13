” الصحة ” تستدعي طبيبة ظهرت في إعلان غير لائق
أكدت وزارة الصحة ، إنها قامت باستدعاء الطبيبة التي ظهرت في إعلان غير لائق ، خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لمخالفتها نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة .
وأشارت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنها خالفت المادة العاشرة من نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة ، بالدعاية عن نفسها ، وادعائها احتكار جهاز طبي غير مرخص .
سارونه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
صلَّى عليك الله يا بدر الدجى
ما قال عبدٌ في التشهّدِ أَشْهَدُ
فخري من الدنيا بأنِّي مُسلِمٌ
و الوحيُ شرعي و النَّبِيُّ مُحمَّدُ