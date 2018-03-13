مصر: حبس وزير الثقافة الأسبق وبراءة 3 صحفيين

القاهرة(صدى):

أصدر القضاء المصري مساء اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في حين قضت المحكمة ببراءة 3 صحفيين آخرين، بعد اتهامهم في قضية تتعلق بإهانة القضاء.

وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس الوزير الأسبق، وبراءة 3 صحفيين هم: نضال ممدوح، ومحمد حمدي أحمد، الصحفيين في جريدة البوابة، ومحمد الباز، رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة.

وتعود أحداث القضية إلى مارس من العام الماضي، عندما نقل الصحفيان تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر حمل عنوان ” الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع ” ، الذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة، التابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسؤولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها.