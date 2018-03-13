شاهد.. لحظة استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية

القدس(صدى):

نشراليوم, الثلاثاء, مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية ” رامي الحمدالله ” ، في قطاع غزة, وأظهر المقطع موكبًا كبيرًا من السيارات تسير بسرعة على طريق زراعي، قبل استهداف الموكب بسيارات مفخخة.

وأوضح المقطع كيف حدث انفجار ضخم بالقرب من الموكب الرسمي، لرئيس الحكومة، وسط اتهامات لحركة ” حماس ” التي تسيطر على القطاع بالمسؤولية عن الحادث.

وتسبب فالحادث (بحسب مقطع الفيديو), في تهشم زجاج سيارات، وتحطم سيارات أخرى، فيما هرولت عناصر الحماية الخاصة في كل اتجاه عقب الحادث.