إنيستا يعلن استعداده للانضمام إلى برشلونة أمام تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

أعلن قائد نادي برشلونة، أندريس إنيستا، عن استعداده للمشاركة أمام تشيلسي في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركة زملائه التدريب اليوم الثلاثاء.

وقال المدير الفني للنادي الكتالوني، ارنستو فالفيردي، إنه سيدرس موقف إنيستا الحالي بعد تعافيه ومشاركته في التدريبات مع زملائه، وما إذا كان سيبدأ المباراة أو أن يشارك بديلًا.

وكان إنيستا، قد تعرض للإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد، في كامب نو في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.