بالصور.. ضبط وإتلاف مصنع للخمور تديره شبكة من العمالة الوافدة في جدة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة والبحث الجنائي بالمحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور تديره شبكة من العمالة الوافدة في أحدى استراحات الأحياء بمحافظة جدة.

وبتضافر الجهود تم الوصول إلى مكان الاستراحة وضبط مصنع للخمور يحوي كميات كبيرة منها، ومواد وأدوات تصنيع الخمور، كما عثر على عدد كبير من القوارير المملوءة بالخمور المجهزة للترويج.

الجدير بالذكر أن أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تلقى بلاغاً عن الموقع وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبالشراكة مع الجهات المختصة تم إكمال اللازم حيال الكمية المضبوطة حسب التعليمات والأنظمة المنظمة لذلك.