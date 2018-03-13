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الأهلي يتعادل مع الغرافة القطري آسيويا

الأهلي يتعادل مع الغرافة القطري آسيويا
نواف السالم(صدى):

حقق النادي الأهلي التعادل الإيجابي ، مع نظيره الغرافة القطري ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات المرحلة الرابعة من دور المجموعات ، في بطولة الدوري الآسيوي ، بهدف لكل فريق .

وافتتح لاعب الغرافة مهدي طارمي ، تسديد الأهداف في شباك الراقي ، خلال الدقيقة الـ 56 من عمر الشوط الثاني ، ليلحقه الأهلي على الفور بهدف التعادل ، عن طريق مؤمن زكريا ، خلال الدقيقة الـ 58 من المباراة .


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