مؤسسة إعلامية تعلن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إحدى الوسائل الإعلامية ، فرص عمل شاغرة بمدينة الرياض ، على أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المتوفرة ، سعودي الحنسية .

وأشارت الوسيلة الإعلامية ، إلى أنها تحتاج 2 قهوجي ، بمكافأة 4000 ريال ، في حال كان الدوام على فترتين من 9 صباحًا إلى 10 مساءاً ، أو فترة واحدة بمكافأة 2000 ريال .

وأعلنت المؤسسة الإعلامية ، عن حاجتها إلى باحث متعاون ، يختص بالشأن الفارسي بمكافأة 2500 ريال شهريًا ، ولا يستلزم العمل المكتبي ، مع شرط أن يكون المتقدم يجيد اللغة الفارسية ، ويكون متابعًا للإعلام الناطق باللغة الفارسية .

وطلبت المؤسسة الإعلامية ، باحث متعاون مختص بالشأن التركي للعمل لديها ، بمكافأة 2500 ريال شهريًا ، ولا يستلزم العمل المكتبي، ويشترط أن يجيد اللغة التركية ، ويكون متابعًا لوسائل الإعلام التركية .

ولفتت المؤسسة ، إلى أنه يجب إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : [email protected]‏