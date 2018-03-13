وفاة طالب إثر حادث مروري في حي النزهة بأحد رفيدة

أبها(صدى):

أعربت إدارة الكلية التقنية بأحد رفيدة، اليوم الثلاثاء، عن حزنها إثر خبر وفاة زميلهم الطالب عايض محمد آل عمران، والذي يدرس بالمستوى الثاني تخصص شبكات، في حادث مروري وقع صباحًا عندما كان برفقة أخيه الأكبر الذي أصيب.

وقال مدير الكلية التقنية سعيد بن علي آل جلال عن بالغ الأسى والحزن إثر خبر وفاة عايض، نعزي أنفسنا ونعزي ذويه ومن يعرف الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.