طارق الحبيب: البنات ليست ” بيبسي ” ولا ” ميرندا “

علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن تعدد الزوجات سنة، لكن هذا لا يعني أنه يناسب كل الرجال، مضيفًا أن بنات الناس ليست لعبة، وليست ” بيبسي ” اشتريته من البقالة فلم يعجبك وتريد ردّه لتأخذ ” ميرندا ” .

وأوضح الحبيب في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، أن التعدد أحيانًا يكون دمارًا للأسرة، ودراسة حالة الرجل هي الأوْلى في التعدد، ثم النظر لوضع الأسرة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن التعدد يحرُم أحيانًا، ويجب في أحيان أخرى، وعالم النفس والاجتماع قد يكون الأقدر على أن يفتي الرجل في هذا الأمر من عالم الشريعة، إذا كان هو الأعلم بطبيعة الحال.

وشدد الحبيب على أن التعدد لا يجب أن يقوم على مشكلة مع الأولى، فله مقومات معينة، ويمكن أن يكون الزوج غير سعيد مع زوجته، والأفضل له عدم التعدد، والرجل الحساس لا تعدد له.