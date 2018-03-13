طارق الحبيب: البنات ليست ” بيبسي ” ولا ” ميرندا “
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن تعدد الزوجات سنة، لكن هذا لا يعني أنه يناسب كل الرجال، مضيفًا أن بنات الناس ليست لعبة، وليست ” بيبسي ” اشتريته من البقالة فلم يعجبك وتريد ردّه لتأخذ ” ميرندا ” .
وأوضح الحبيب في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، أن التعدد أحيانًا يكون دمارًا للأسرة، ودراسة حالة الرجل هي الأوْلى في التعدد، ثم النظر لوضع الأسرة.
وأضاف استشاري الطب النفسي، أن التعدد يحرُم أحيانًا، ويجب في أحيان أخرى، وعالم النفس والاجتماع قد يكون الأقدر على أن يفتي الرجل في هذا الأمر من عالم الشريعة، إذا كان هو الأعلم بطبيعة الحال.
وشدد الحبيب على أن التعدد لا يجب أن يقوم على مشكلة مع الأولى، فله مقومات معينة، ويمكن أن يكون الزوج غير سعيد مع زوجته، والأفضل له عدم التعدد، والرجل الحساس لا تعدد له.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44036 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا كوكا كولا ,,
,, كلام معرف وبديهي لاجديد فيه ,, يعني ماخوذ خيره ,,
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6499 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
وصف غير موفق.وخانه لسانه.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 1 ساعة
هخههههه اكيد حمضيات 😅😅
الانسان هذا غير مهضوووووم
محمد[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 56 دقيقة
التعدد اذا عندك قدره ماليه وتحكم بالعدل بينهم تزوج غير كذا وقف ولا تفكر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26158 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1975 ] نشر منذ 11 دقيقة
التعدد شرع ومامنه خلاف للي يقدر ويعدل بدون ظلم وبالتوفيق له
خلو عنكم ها الدكتور لانه اغلبكم ما يهضمه
وخلوكم على حكي الرسول عليه السلام في معنى الحديث
( ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم.) ❤️
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 7 دقائق
اتفه طبيب
اخذ اكبر من حجمه ملايين المرات