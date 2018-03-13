بالصور.. ” آل الشيخ ” يتبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار من حسابه الشخصي ، لصالح مستشفى سرطان الأطفال المصرية ” 57357 ” ، مساء اليوم الثلاثاء ، خلال زيارته لمقر المستشفى .

وكان ” آل الشيخ ” قد حرص على أن يتوجه لزيارة المستشفى ، بعد الانتهاء من افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية ، برفقة الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، والمطرب المصري عمرو دياب ، والمطرب محمد حماقي .