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بالصور.. ” آل الشيخ ” يتبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمصر

بالصور.. ” آل الشيخ ” يتبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمصر
ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار من حسابه الشخصي ، لصالح مستشفى سرطان الأطفال المصرية ” 57357 ” ، مساء اليوم الثلاثاء ، خلال زيارته لمقر المستشفى .

وكان ” آل الشيخ ” قد حرص على أن يتوجه لزيارة المستشفى ، بعد الانتهاء من افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية ، برفقة الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، والمطرب المصري عمرو دياب ، والمطرب محمد حماقي .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله اشوف ان الاقربون اولى بالمعروف هناك مستشفيات لدينا لايوجد اسرة بها
وتكدس للمرضى – وهذا من الفشخرة يروح يعطي مصر عشان التمديح

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

من اين لك هذا

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

المديح مايجي بالمجان

[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 2 ساعتين

من حسابه مستشقى هذا المرض بالذات الله يشفيهم ولهم المساغده

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة

يا ال الشيخ نظره الى ( ربع الاستاذ الرياضى فى المدينه المنورع ) فى مباراة احد والهلال استوعب الملعب 10 % فقط من الجمهور وعادو الى منازلهم 90 % وهم محرومين سنين طويله من مشاهدة الفرق الكبيره……. وعدنا الملك عبدالله رحمه الله بملعب كبير ولاكن ارادة الله

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