بالصور.. ” آل الشيخ ” يتبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمصر
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار من حسابه الشخصي ، لصالح مستشفى سرطان الأطفال المصرية ” 57357 ” ، مساء اليوم الثلاثاء ، خلال زيارته لمقر المستشفى .
وكان ” آل الشيخ ” قد حرص على أن يتوجه لزيارة المستشفى ، بعد الانتهاء من افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية ، برفقة الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، والمطرب المصري عمرو دياب ، والمطرب محمد حماقي .
جروح[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اشوف ان الاقربون اولى بالمعروف هناك مستشفيات لدينا لايوجد اسرة بها
وتكدس للمرضى – وهذا من الفشخرة يروح يعطي مصر عشان التمديح
تركي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
من اين لك هذا
صالح حمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
المديح مايجي بالمجان
المر[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حسابه مستشقى هذا المرض بالذات الله يشفيهم ولهم المساغده
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ال الشيخ نظره الى ( ربع الاستاذ الرياضى فى المدينه المنورع ) فى مباراة احد والهلال استوعب الملعب 10 % فقط من الجمهور وعادو الى منازلهم 90 % وهم محرومين سنين طويله من مشاهدة الفرق الكبيره……. وعدنا الملك عبدالله رحمه الله بملعب كبير ولاكن ارادة الله