ضاحى خلفان: تيلرسون كان يبدو صغيرًا جدًا

أبوظبي(صدى):

نشر ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبى السابق، عبر على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تعليقا على إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بأنه كان صغير.

وعلق خلفان فى تدوينة قائلا: ” تيلرسون أقيل … من وجهة نظري أظهر تعاطفه مع ممولي الإرهاب وداعميه.. وكان يبدو صغيرا جدا وهو يوقع مذكرة تفاهم ( أي كلام ) مع وزير خارجية قطر ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب، قد اختلف مع وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بشأن الاتفاق النووى مع إيران الأمر الذى انتهى بإقالة الأخير، وقال ترامب أنه اتخذ قرار إقالة تيلرسون من دون النقاش معه.