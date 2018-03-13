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بالصور.. آل الشيخ ينافس هنيدي في بطولة الألعاب الإلكترونية

بالصور.. آل الشيخ ينافس هنيدي في بطولة الألعاب الإلكترونية
ماجد محمد(صدى):

تنافس رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، مساء اليوم الثلاثاء ، مع الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، خلال افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية في مصر .

وانتهت المنافسة بين الطرفين بالتعادل ، خلال مباراة ” البلاي ستيشن ” التي خاضاها ، وسط حضور كبير لأبرز نجوم الفن والرياضة، وعلى رأسهم المطرب المصري عمرو دياب والمطرب محمد حماقي ، وسامو زين .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ 2 ساعتين

مرش لحيته المبسبس العرض حسب ما يمليه عليه المصلحه يعني لزوم الشئ.

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