بالصور.. آل الشيخ ينافس هنيدي في بطولة الألعاب الإلكترونية

ماجد محمد(صدى):

تنافس رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، مساء اليوم الثلاثاء ، مع الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، خلال افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية في مصر .

وانتهت المنافسة بين الطرفين بالتعادل ، خلال مباراة ” البلاي ستيشن ” التي خاضاها ، وسط حضور كبير لأبرز نجوم الفن والرياضة، وعلى رأسهم المطرب المصري عمرو دياب والمطرب محمد حماقي ، وسامو زين .