بالصور.. آل الشيخ ينافس هنيدي في بطولة الألعاب الإلكترونية
تنافس رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، مساء اليوم الثلاثاء ، مع الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، خلال افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية في مصر .
وانتهت المنافسة بين الطرفين بالتعادل ، خلال مباراة ” البلاي ستيشن ” التي خاضاها ، وسط حضور كبير لأبرز نجوم الفن والرياضة، وعلى رأسهم المطرب المصري عمرو دياب والمطرب محمد حماقي ، وسامو زين .
0زائر[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرش لحيته المبسبس العرض حسب ما يمليه عليه المصلحه يعني لزوم الشئ.