شرطة حائل تطيح بتشكيل عصابي متورط في 19 قضية

علي العنزي(صدى):

نجحت شرطة منطقة حائل، في القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث أشخاص سعودي الجنسية بالعقد الثالث من العمر، وثبت تورطهم 19 قضية سرقة .

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن شرطة المنطقة تلقت عده بلاغات تتضمن سرقه عدد من المحال التجارية خلال الأسابيع الماضية .

وفور تلقي البلاغات تم تشكيل فريق عمل من المختصين لمتابعه تلك البلاغات، وبفضل من الله تمكنت جهات الامن العام بعد التنسيق بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث اشخاص سعودي الجنسية بالعقد الثالث من العمر وثبت تورطهم بتسعة عشر قضية سرقة .

تم ايداعهم دار التوقيف وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقهم .