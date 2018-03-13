غدًا.. الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وغبار على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها عن حالة الطقس يوم غدٍ الأربعاء، بأن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع على مناطق المملكة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه سيحدث نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك على وسط وشمال شرق المملكة.

وتهيب الهيئة، بالمواطنين المسافرين عبر الطرق الحرة والسريعة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان.